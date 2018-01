Corinthians surpreende, mas cede empate ao Náutico No último jogo do interino José Augusto no comando do time, o Corinthians conseguiu um surpreendente resultado no Recife nesta quarta-feira: empatou com o Náutico por 2 a 2, no confronto de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Poderia ser até melhor, já que a equipe alvinegra abriu uma vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Corinthians pode até empatar por 0 a 0 e 1 a 1 o jogo da volta, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, que estará classificado pelo critério de gols marcados fora de casa. Ao Náutico, restará vencer ou empatar de 3 a 3 para cima. O time corintiano foi observado de perto pelo novo técnico, Paulo César Carpegiani, que acompanhou o jogo da tribuna do Estádio dos Aflitos, ao lado do auxiliar Cláudio Duarte. Ele desaprovou a atuação de seus comandados. "Temos que corrigir muitas coisas, o toque de bola não está suficiente." A crítica, porém, se ameniza diante das circunstâncias: o Náutico perdeu apenas uma partida em 11 disputadas em seu estádio neste ano e marcou 43 gols. Além disso, o instável Corinthians jogou quase todo o segundo tempo com um a menos - Willian foi expulso. Mérito para José Augusto, que acertou o posicionamento do time: recuou Marcelo Mattos para a zaga e fechou o meio-de-campo com Magrão e Bruno Octávio. Bem fechado na defesa, o Corinthians deu poucas chances ao ataque pernambucano, que, no entanto, esteve desfalcado da dupla titular, Kuki e Felipe, ambos contundidos. Equilibrada, a equipe alvinegra construiu sua vantagem a partir de dois chutes de fora da área. Aos 20 minutos, Magrão soltou uma bomba cheia de curva e achou o ângulo esquerdo de Gléguer. Foi o quarto gol do volante na Copa do Brasil - é o artilheiro corintiano. Aos 41, Marcelo Mattos cobrou falta que parou na barreira do Náutico; Jean Carlos pegou a sobra e tocou no canto. Todo o ótimo começo de jogo do Corinthians caiu por terra com menos de 15 minutos no segundo tempo. Aos sete, o Náutico conseguiu diminuir com Beto, aproveitando jogada de atacante do zagueiro Cris. Aos 13, Willian, o melhor jogador alvinegro, cometeu falta boba no ataque, tomou o segundo cartão amarelo e deixou o time na mão. Veio à tona o velho problema da instabilidade emocional que atormenta o Corinthians em 2007. O time recuou todo, aceitou a pressão do Náutico e viu a vitória escapar de suas mãos num chute de longe de Sidny que quicou no gramado irregular e enganou Jean. NÁUTICO 2 x 2 CORINTHIANS Náutico - Gléguer; Sidny, Alisson, Cris e Deleu; Walker (Beto), Elicarlos, Vagner Rosa (Cristian), Marcel e Acosta; John (Fábio Silva). Técnico: Paulo César Gusmão. Corinthians - Jean; Betão, Marinho e Marcelo Mattos; Eduardo Ratinho, Bruno Octávio, Magrão (Lulinha), Willian e Éverton; Arce (Marcus Vinícius) e Jean Carlos (Wilson). Técnico: Zé Augusto. Gols - Magrão, aos 20, e Jean Carlos, aos 41 minutos do primeiro tempo; Beto, aos sete, e Sidny, aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro - João Alberto Gomes Duarte. Cartões amarelos - Magrão, Elicarlos, Marcel, Arce, Acosta, Willian, Everton, Eduardo Ratinho e Vágner Rosa. Cartão vermelho - Willian, . Renda e público - não disponíveis. Local - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).