Corinthians: susto durante o treino Um jovem de 15 anos sofreu um ataque epilético enquanto acompanhava o treino do Corinthians, no Parque São Jorge, na manhã desta terça-feira. O médico do clube, Paulo de Faria, atendeu o adolescente, que passa bem. Pelo fato de estar muito próximo de conquistar o título Brasileiro, os treinos do Corinthians estão atraindo muito torcedores. Durante os últimos dias, os treinamentos no Parque São Jorge estão sendo acompanhados por muita gente. A principal novidade do treino de hoje, no entanto, foi o retorno do lateral-esquerdo Gustavo Nery, que desfalcou a equipe na partida de domingo contra o Coritiba por estar servindo a Seleção Brasileira. Gustavo desembarcou com a Seleção na manhã de ontem depois da goleada por 8 a 0 imposta aos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, o lateral ganhou um dia inteiro de descanso. Hoje, ao retornar aos treinos, tentou evitar o clima de euforia que toma conta da torcida. ?Não temos que falar de decisão contra o Inter (jogo marcado para domingo). O que precisamos é nos concentrar no São Caetano (jogo de amanhã). Tenho certeza que será um jogo muito complicado e nós vamos ter de lutar muito para vencer?, disse. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro e pode ser campeão esta semana. Na quarta-feira, enfrenta o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella e no domingo pega o Inter no Pacaembu. Se empatar com o São Caetano e vencer o Inter, o time de Parque São Jorge garante o título por antecipação.