Corinthians também perde Rafael Silva A bruxa está mesmo solta no Parque São Jorge. Nesta segunda-feira, depois de realizar uma ressonância magnética, o atacante Rafael Silva recebeu uma péssima notícia: sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e no menisco medial. Como ficará seis meses parado, ele está fora do Campeonato Paulista, assim como o centroavante Marcelo Ramos, que domingo fraturou a fíbula da perna esquerda. Marcelo Ramos mal conseguia falar sobre a sua contusão. ?Estou cheio de dor. Está insuportável?, disse o atacante nesta segunda-feira. ?Mas eu tive sorte. Poderia ter sido pior. O doutor me falou que não vou precisar fazer cirurgia.? Segundo os médicos do Corinthians, Marcelo Ramos ficará dois meses longe dos gramados. ?Foi um lance involuntário. Foi em um chute mesmo. Ele (Bruno) foi chutar a bola, mas eu tirei antes e ele acabou chutando a minha perna. Se tivesse sido na tíbia, teria que sofrer cirurgia?, contou o atacante. O lateral Rogério, que recebeu uma pancada no olho direito e sofreu lesão no globo ocular ? exames feitos no domingo mostraram que o problema não foi grave ?, está otimista quanto à sua participação no jogo contra o São Paulo, no domingo. ?Meu pensamento é jogar o clássico. Pelo que o médico me passou, tenho de ficar em repouso até quarta ou quinta-feira?, revelou o lateral. Mas, a pedido dos médicos do Corinthians, Rogério foi submetido a mais exames nesta segunda-feira. Os resultados deverão sair até quarta. ?Com os resultados, vou saber se já posso treinar.? Para piorar, o atacante Gil, com inflamação no púbis, é dúvida para enfrentar o São Paulo. Com tantos atacantes fora de combate, pode sobrar espaço para garotos do time de juniores como Wilson, Jô e Abuda, que já foram aproveitados na equipe principal na temporada passada.