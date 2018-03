Corinthians: técnico prega respeito e pede calma após goleada

Da porta do inferno ao céu. É assim que o técnico Mano Menezes encara a reviravolta que passou no Corinthians após a goleada por 4 a 0 sobre o Goiás, pela Copa do Brasil, na noite de quarta, no Morumbi, o que garantiu a classificação para as quartas-de-final do torneio, contra o São Caetano, no dia 6 (leia mais abaixo). A euforia pelo bom futebol faz com que ele tente evitar ilusões sobre o futuro do time. Veja também: Raça retorna e Corinthians se classifica na Copa do Brasil Mano Menezes elogia postura da equipe do Corinthians "O futebol vai me deixar louco. A gente ia perder para o Goiás, ou ser eliminado, o trabalho não valia nada, os jogadores não prestavam, e agora sou perguntado se o time é o favorito. Apenas eliminamos um adversário. O sistema de mata-mata é difícil e precisa de cautela, mas agora vamos comemorar, principalmente com a torcida", discursa. Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico alvinegro evitou usar o momento para dar uma resposta a quem tem criticado os jogadores, principalmente Lulinha, que teve desta vez um bom desempenho. "Todo mundo vai ser criticado, cobrado e o treinador precisa confiar. Eu confio nos atletas que o Corinthians contratou. Sei que alguns não estão bem, mas possuem um grande caráter e eu não vou abandoná-los. Vou apoiá-los sempre, pois um dia a má fase acaba". Mano Menezes evitou entrar na polêmica das provocações contra o Goiás, em especial após o goleiro Felipe ir chupar uvas verdes com os torcedores quando o jogo acabou. Disse que todos podem comemorar, e que não se deve encarar o próximo adversário da mesma forma. "Temos que respeitar todo mundo, mas não podemos pensar que existe bicho-papão. Temos que fazer nossa parte". MAIS APOIO O presidente Andrés Sanchez reforçou a defesa e a manutenção ao técnico, independente de qual fosse o resultado do jogo. "Eu afirmo, e não é porque o time goleou o Goiás, que o Mano Menezes fica na equipe até o final do ano, não importa o que acontecer. Ele é um técnico excepcional e estará entre os melhores do Brasil, como o Felipão e o Luxemburgo." RESOLVIDO O Corinthians enfrentará o São Caetano no Estádio do Morumbi, na próxima terça-feira, às 21 horas, na primeira partida do confronto. É que o local será utilizado pelo São Paulo para o jogo de volta contra o Nacional (URU) pela Copa Libertadores, no dia seguinte. O jogo de volta do time corintiano será na terça seguinte (13/5), às 20h30, em estádio a definir, já que o Anacleto Campanella segue interditado. Atualizado às 15h43 para acréscimo de informações