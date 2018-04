Corinthians tem 58% de chances de cair para a Série B

A derrota para o Vasco da Gama por 1 a 0 complicou a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. De acordo com o matemático Tristão Garcia, em números publicados no site Infobola, o time de Parque São Jorge tem 58% de chances de ser rebaixado à Série B. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Corinthians 0 x 1 Vasco Vampeta diz que no Corinthians 'sempre é mais difícil' Nelsinho Baptista: 'Temos condições de derrotar o Grêmio' Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? América de Natal e Juventude já estão matematicamente rebaixados. Restam duas vagas para três times. Além do Corinthians, Goiás e Paraná lutam contra degola. O Náutico, que até quarta-feira também tinha chances de cair, se salvou com a derrota corintiana. O Goiás é o time que tem mais chances de escapar. Segundo o matemático, o time goiano tem "apenas" 53% de chances de cair. O Paraná, por sua vez, aparece com 89%. Chances de rebaixamento Paraná - 89% Corinthians - 58% Goiás - 53% No entanto, o Corinthians é o único que depende apenas de suas forças. Para escapar, o time precisa vencer o Grêmio, no Olímpico. Se empatar, terá de torcer para Goiás e Paraná não ganharem seus jogos. O Goiás precisa vencer o Internacional, em casa, e torcer para o Corinthians não ganhar do Grêmio. Se empatar, o time goiano torcerá para que o clube paulista perca seu jogo e o Paraná não ganhe do Vasco, em São Januário. Já o Paraná tem de ganhar do Vasco e torcer para Corinthians e Goiás não vencerem seus jogos. A última rodada do Campeonato Brasileiro, que definirá os outros dois rebaixados, será realizada neste domingo, às 16 horas de Brasília.