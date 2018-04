Corinthians tem 90% de chances de título e faz campanha histórica

A vitória sobre a Chapecoense fez com que, pela primeira vez, torcedores do Corinthians gritassem “é campeão” no estádio, em Chapecó. O título do Campeonato Brasileiro parece cada dia perto do clube. A campanha do time alvinegro desafia até a matemática e, para algo mudar, seria necessário que algum time fizesse uma campanha parecida com a do São Paulo em 2008. Logo, só uma grande reviravolta tira o título dos corintianos.

Para o matemático Tristão Garcia, 76 pontos são suficientes para um time ser campeão brasileiro. “Seria o equivalente a vencer todos os jogos em casa e empatar como visitante”, resumiu, em entrevista ao Estado.

Seguindo o raciocínio de Tristão, se o time alvinegro tivesse neste momento 43 pontos já estaria fazendo campanha de campeão. Até agora foram 11 jogos em casa (33 pontos) e 10 fora da arena de Itaquera. Mas, em vez de 43, a equipe de Fábio Carille já tem 50 pontos.

“O Corinthians tem sete pontos acima do necessário. Para se ter uma ideia, o Grêmio faz uma excelente campanha e tem apenas um ponto a menos da meta (deveria somar 41 e tem 40)”, comentou o matemático.

Por causa da boa campanha do time gaúcho, Tristão Garcia não descarta até mesmo a possibilidade de, pela primeira vez na história dos pontos corridos com 20 clubes, o Campeonato Brasileiro ter um vice-campeão com mais de 76 pontos. “Seria um vice com campanha de campeão”, disse.

O Corinthians só perde o títul se cair bastante de rendimento. Além disso, um dos concorrentes mais próximos, em especial Grêmio e Santos, teriam de fazer uma campanha parecida com a do São Paulo quando conquistou o título de 2008.

Comandado por Muricy Ramalho, o time tricolor conseguiu 12 vitórias e seis empates nas últimas 18 rodadas e superou o próprio Grêmio naquele ano. “Aquilo foi um ponto fora da curva do futebol. Acho difícil se repetir, mas o Grêmio teria que fazer algo parecido neste ano para tirar o título do Corinthians”, comentou Tristão.

Segundo as probabilidades apontadas pelo matemático, apenas quatro times estão na briga pelo título. O Corinthians tem 90% de chances de ficar com a taça, o Grêmio tem 7%, o Santos, 2% e o Palmeiras, apenas 1% de possibilidades.

Conservador

Nas contas do técnico Fábio Carille, o Corinthians precisa ainda de mais 28 pontos para chegar aos 78 e não correr riscos. Seriam nove vitórias e um empate, em 18 jogos a serem realizados.

“Quando acaba o turno, você sempre olha para o segundo colocado. O Grêmio fez 39 pontos, então você dobra a pontuação dele e chega em 78”, explicou o treinador.

Para Tristão, o número é elevado, mas não absurdo. “O Carille está sendo conservador demais. Para dar 99,5% de certeza, um time precisa de 79 pontos, aí não há dúvidas. Mas a ideia dos 76 pontos ainda é a linha com a qual trabalho”, afirmou.

O CORINTHIANS JÁ PODE SE CONSIDERAR CAMPEÃO BRASILEIRO?

SIM - Luizão, ex-atacante

Eu acreditava que o campeonato estava aberto, mas a vitória do Corinthians ontem (quarta-feira) em cima da Chapecoense acabou com o Brasileirão. Como diria o Zé Boquinha (comentarista e ex-jogador de basquete), a vaca deitou. Pode entregar a taça.

A diferença para o Grêmio está em dez pontos, mas eles teriam de jogar muita bola para conseguir reverter isso. A questão nem é falta de confiança no Grêmio, mas é a confiança do Corinthians.

O Carille colocou na cabeça dos caras que eles não formam um time maravilhoso, mas compensam isso com muita vontade. Podem até diminuir um pouco o ritmo, mas não ao ponto de perder o título. Santos e Palmeiras estão instáveis e não dá para confiar que também podem oferecer perigo. Já era! Pode entregar o troféu para o Corinthians.

NÃO - Biro-Biro, ex-meia

O Corinthians ainda vai precisar ralar um ‘pouquinho’, dar uma subidinha, pois faltam alguns degraus para ser campeão. A gente sabe como é o futebol. Se perder duas ou três, os caras encostam. Hoje, está próximo do título, mas não pode se considerar campeão. É uma frase batida, mas como diria meu ex-técnico Jorge Vieira, o futebol é uma caixinha de surpresas.

O Grêmio acabou de sair da Copa do Brasil e tem só a Libertadores para disputar. Já ouvi que podem voltar a levar a sério o Brasileiro. Com isso, os gremistas podem chegar. Não descarto Flamengo e Palmeiras também. Os dois têm bons times. O Santos é outro que merece atenção. Esses times podem dar uma arrancada e complicar a vida do Corinthians. Daqui a algumas rodadas, teremos uma ideia melhor.