Corinthians tem a 19.ª marca mais valiosa entre clubes do mundo

SÃO PAULO - Relatório anual divulgado nesta quarta-feira pela Brand Finance - empresa de consultoria independente, líder mundial em avaliação e gestão de marcas - coloca o Corinthians como 19ª marca mais valiosa do mundo entre os Clubes de futebol. Santos (38.º), São Paulo (39.º), Flamengo (45.º) e Internacional (46.º)são os outros quatro clubes brasileiros entre os 50 primeiros da lista.

De acordo com a consultoria, a marca Corinthians vale US$ 103 milhões (R$ 217 milhões). O clube paulista subiu cinco posições em relação ao ano passado, quando sua marca foi avaliada em US$ 77 milhões (R$ 162,5 milhões), o que representa uma valorização de quase 34% - provavelmente influenciado pelo título do Mundial de Clubes, em dezembro.

O São Paulo manteve a 39.ª colocação no ranking, mas sua marca valorizou US$ 4 milhões em relação a 2012, valendo atualmente US$ 62 milhões (cerca de R$ 131 milhões).

O maior salto entre os clubes brasileiros foi do Santos. Segundo mais bem avaliado entre os brasileiros, o time da Vila Belmiro saltou da 162.ª posição no ranking em 2012 para a 38ª no mais recente levantamento. De acordo com a Brand Finance, a marca Santos vale US$ 65 milhões (R$ 137 milhões).

Apesar da presença nos Top 50, os clubes brasileiros ainda estão muito longe dos valores alcançados pelos principais clubes europeus. Atual campeão da Copa dos Campeões, o Bayern de Munique desbancou o Manchester United na liderança e sua marca é avaliada em US$ 860 milhões (R$ 1,81 bilhão). Os ingleses vêm em segundo, avaliados em US$ 837 milhões (R$ 1,76 bilhão).

RANKING - EM MILHÕES DE DÓLARES

1 - Bayern de Munique (Alemanha) 860

2 - Manchester United (Inglaterra) 837

3 - Real Madrid (Espanha) 621

4 - Barcelona (Espanha) 572

5 - Chelsea (Inglaterra) 418

6 - Arsenal (Inglaterra) 410

7 - Liverpool (Inglaterra) 361

8 - Manchester City (Inglaterra) 332

9 - Milan (Itália) 263

10 - Borussia Dortmund (Alemanha) 260

11 - Schalke 04 (Alemanha) 259

12 - Tottenham (Inglaterra) 219

13 - Juventus (Itália) 180

14 - Ajax (Holanda) 162

15 - Internazionale (Itália) 151

16 - Hamburgo (Alemanha) 144

17 - Galatasaray (Turquia) 116

18 - Olympique de Marselha (França) 111

19 - Corinthians 103

20 - Napoli (Itália) 101

21 - Lion (França) 101

22 - Fenerbahce (Turquia) 95

23 - Bayer Leverkusen (Alemanha) 90

24 - Paris Saint-Germain (França) 85

25 - Stuttgart (Alemanha) 83

26 - Valencia (Espanha) 83

27 - Wolfsburg (Alemanha) 82

28 - Roma (Itália) 82

29 - West Ham United (Inglaterra) 82

30 - Newcastle United (Inglaterra) 81

31 - Aston Villa (Inglaterra) 80

32 - Werder Bremen (Alemanha) 79

33 - Everton (Inglaterra) 78

34 - Fulham (Inglaterra) 75

35 - Sunderland (Inglaterra) 72

36 - Besiktas (Turquia) 71

37 - Atlético de Madrid (Espanha) 67

38 - Santos (Brasil) 65

39 - São Paulo (Brasil) 62

40 - PSV Eindhoven (Holanda) 61

41 - Stoke City (Inglaterra) 59

42 - Benfica (Portugal) 56

43 - Sevilla (Espanha) 56

44 - Celtic (Escócia) 55

45 - Flamengo (Brasil) 55

46 - Internacional (Brasil) 55

47 - West Bromwich (Inglaterra) 54

48 - FC Girondins do Bordeaux (França) 53

49 - Fiorentina (Itália) 52

50 - Lazio (Itália) 52