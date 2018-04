Corinthians tem a chance de fazer bonito também no exterior

Time sensação do futebol brasileiro, o Corinthians quer mostrar sua força também fora do País e aproveitar a competição para melhorar suas finanças. O clube está de olho nas premiações pagas a quem avança de fase e, claro, no título da Sul-Americana. A vaga para a Libertadores-2018, outro atrativo, não deve ser levada em consideração pelo técnico Fábio Carille, já que o time vai confirmar participação pelo Campeonato Brasileiro.

Nas oitavas, a equipe corintiana enfrenta o Racing, da Argentina. A campanha histórica do time de Carille parece amedrontar até os argentinos. O jornal Olé, principal do país vizinho, publicou recentemente uma reportagem sobre a campanha do Corinthians e escreveu “Pobre Cocca!”, referindo-se ao técnico do Racing, Diego Cocca.

Algo que pode atrapalhar a equipe alvinegra é que Carille adota a tática de pensar jogo a jogo, mas, se for necessário poupar alguns jogadores na Sul-Americana para tê-los em melhores condições no Brasileiro depois, ele deve fazê-lo, como aconteceu no confronto de volta com o Patriotas, na segunda fase da competição internacional.

A preocupação com a condição física dos atletas fez Carille torcer para encarar rivais brasileiros, pois a viagem seria menor. Mas para o seu azar, o Corinthians só encontrará um time do País em eventual final. “Eu estava torcendo para ser contra um time do Brasil, de coração, pois seria uma viagem menos desgastante. Mas não foi. Então temos de saber como nos preparar”, comentou Carille.

Para dificultar ainda mais sua vida, o Corinthians sempre decidirá a classificação fora de casa. Será assim diante do Racing nas oitavas e nas fases seguintes, caso avance.

“A Sul-Americana é um campeonato que o Corinthians tem de entrar para ganhar. O Corinthians tem elenco para poder jogar as duas competições. É claro que há o cansaço de alguns jogadores, há lesões, mas a gente tem um grupo para brigar pelas duas taças. Não vamos abrir mão de nenhuma competição”, assegurou o atacante Jô, artilheiro do time na temporada.

Organização é a chave para buscar a taça.

Entrosamento é a palavra-chave para o Corinthians conseguir manter o ritmo intenso no Campeonato Brasileiro e também levar adiante a disputa da Copa Sul-Americana. Com um elenco sem estrelas, mas muito bem organizado taticamente, o técnico Fábio Carille espera conduzir a equipe para mais conquistas, além do título do Campeonato Paulista.

Nos jogos disputados pela equipe corintiana na Sul-Americana e em alguns confrontos pelo Brasileiro, Carille precisou mexer na formação que ele considera ideal (Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô). Mesmo assim o time não perdeu o embalo.

Um dos seus segredos para conseguir manter o nível elevado em campo é treinar da mesma forma com os atletas reservas. Isso ele aprendeu com Tite. Por isso, mesmo escalando uma formação mista no segundo jogo contra o Patriotas, pela segunda fase do torneio, o Corinthians venceu sem grandes dificuldades por 2 a 0.

Prova de que a rotatividade vem dando certo é que, dos 30 jogadores inscritos pelo Corinthians, Carille já contou com 22 nos quatro primeiros jogos da Sul-Americana. “Trabalhamos de uma forma em que todos precisam se preparar, pois a oportunidade pode chegar a qualquer momento”, explicou o comandante corintiano.