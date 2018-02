Sem espaço, Maycon deve trocar o Corinthians por clube ucraniano

O Corinthians está próximo de acertar a venda do volante Maycon ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 6 milhões de euros (R$ 24 milhões). A negociação caminhava sob a gestão de Roberto de Andrade e avançou com a chegada de Andrés Sanchez. Já existe um acordo verbal e resta apenas que os ucranianos oficializem a proposta para que a venda aconteça. Tudo deve ser sacramentado até o começo da semana que vem.

+ Carille ensaia Corinthians e parece definir seu 'time ideal'

O clube paulista detém 80% dos direitos econômicos do atleta e ficará com cerca de R$ 19,2 milhões da negociações. Os outros 20% pertencem ao empresário Fernando Garcia.

Maycon, de 20 anos, foi titular na maior parte da temporada passada e neste ano perdeu espaço com a mudança do esquema tático de Fábio Carille. O Corinthians ainda contratou Renê Júnior para sua posição e no fim do ano passado, o jovem corintiano já havia dito, em entrevista ao Estado, que poderia deixar o clube por ter sondagens de clubes europeus.

Confirmando a saída, Maycon será o terceiro atleta campeão brasileiro a deixar o clube. Anteriormente, o Corinthians vendeu o lateral-esquerdo Guilherme Arana, para o Sevilla, e o atacante Jô, para o Nagoya Grampus. A venda do volante ajudará o clube na busca por um centroavante.