Corinthians tem história em livro Um publicitário americano, Ed McCabe, amante de esportes mas que nada entende de futebol, recebe as primeiras aulas de um torcedor corintiano, que aproveita para lhe contar a história do clube. Essa é a premissa de Corinthians - Preto no Branco (DBA, 280 páginas, R$ 38), livro que o publicitário Washington Olivetto escreveu em parceria com o jornalista Nirlando Beirão. Corintianos confessos, eles lançam a obra na terça-feira, às 19 horas, na Fnac (Av. Pedroso de Moraes, 858), evento que será acompanhado pelo próprio McCabe, que vai aproveitar para desvendar as divertidas mentiras. É que a dupla partiu de uma psicologia própria de torcedor ("E se aquela bola tivesse entrado no primeiro tempo?") para construir uma história fictícia do clube. Assim, o Corinthians foi campeão em 1974 e o título de 77 só manteve a rotina de conquistas. O livro é o quarto volume da coleção Camisa 13, um projeto editorial que a Geração Conteúdo desenvolve com a DBA - já saíram obras do Flamengo, Santos e Palmeiras.