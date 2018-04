Corinthians tem o retorno de Ronaldo contra o Goiás

Todo mundo sonha com uma enorme festa de aniversário. Ganhar presente, afagos de parentes e amigos. Brincar, se divertir. Neste domingo, Ronaldo volta a jogar pelo Corinthians após 56 dias de tratamento numa fratura na mão e uma lipoaspiração. Às 18h30, diante do Goiás, no Pacaembu, espera dar início às comemorações dos 33 anos - completa na próxima terça-feira - com gols, bela apresentação e triunfo para recolocar o time na briga pelo título nacional. O jogo terá transmissão ao vivo pelo estadao.com.br e da Rádio Eldorado/ESPN AM 700 / FM 107,3.

A vitória sobre os goianos seria, então, um presente de Ronaldo aos corintianos. Mas ele sabe que precisa de gols e boa apresentação para ganhar o que mais sonha desde sua volta ao futebol: ser convocado para defender a seleção brasileira.

Os torcedores prometem cantar um forte "parabéns" ao Fenômeno. Os companheiros, como Dentinho (seu "filho" mais velho nas brincadeiras de clube), querem colaborar para que sua volta aos campos seja com gols - já foram 17 no ano.

Ronaldo está tão feliz com seu momento, que exagerou ao dizer para o técnico Mano Menezes que pode contar com ele durante os 90 minutos hoje. "Tem de saber cortar o caminho e, na idade que estou chegando, aprendi bem a cortar caminho, a correr na hora certa", disse, mesmo ainda carente de um melhor preparo físico.

Com seis gols, Ronaldo divide a artilharia do time no Brasileirão justamente com o "filho" Dentinho. A diferença é que ele não joga há nove rodadas. Neste domingo, prometem boa sintonia para alegrar a família corintiana.