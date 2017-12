Corinthians tem obstáculos em Curitiba Estádio lotado com pressão da torcida adversária, um Coritiba lutando contra o rebaixamento, Internacional e Fluminense torcendo contra e o cansaço. São vários os adversários que o Corinthians terá de enfrentar, hoje, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba. Problemas? Para o líder do Campeonato Brasileiro nada parece preocupar. Disposto a daqui três rodadas, no duelo contra os gaúchos, estar fazendo o jogo que vale o título, a ordem é atacar desde o início. ?O Corinthians não sabe jogar esperando os adversários. Vamos com tudo em busca da vitória que será um grande passo rumo à conquista do título?, afirma o zagueiro Marinho, poupado na derrota por 3 a 0, no México, diante do Pumas, quarta-feira à noite ? ficou na reserva. ?Temos uma semana cheia e espero terminá-la numa boa situação.? O zagueiro refere-se aos duelos contra Coritiba, hoje, São Caetano, quarta-feira e Internacional, domingo. E ao dizer encerrá-la numa boa, faz alusão aos três jogos importantes realizados na reta final de 2004 quando atuava pelo Atlético-PR. Na oportunidade, a equipe tropeçou diante de Grêmio (3 a 3), Vasco (0 a 1) e Botafogo (1 a 1), derrapadas que custaram o título, conquistado pelo Santos. ?A hora é de superação, de passar por todas as adversidades?, reconhece o meia Carlos Alberto, de penteado novo. Nas quatro horas que teve para descansar na sexta-feira, entre desembarque em Cumbica e o embarque em Congonhas, o jogador dedicou seu tempo para reviver o ?nega maluca?, visual que lhe deu sorte no clássico contra o São Paulo, quando marcou o gol corintiano no empate por 1 a 1. Apesar de bastante questionado após o desempenho ruim diante do Pumas, o meia garante estar motivado para encarar o Coritiba, hoje, na capital paranaense. ?A possibilidade do título é bastante real e isso ajuda a gente a concentrar forças?, afirmao meia. ?Se vencermos o jogo, daremos um enorme passo.? Garante, inclusive, não haver reflexos da eliminação nas quartas-de-final da Copa Sul-Americana no duelo desta tarde. ?Emocionalmente estaremos 200%?, exagera. Acostumado a assistir a fitas dos rivais antes dos confrontos, desta vez o técnico Antônio Lopes municiou-se de informações sobre o Coritiba, a quem dirigiu no início do ano, em casa, com seu filho, Antônio Lopes Filho, ex-treinador do rival. ?Não tem nada disso, ele está lá no Rio descansando?, despistou. Porém, já está com todas as dicas em mãos.