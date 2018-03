Corinthians tem prejuízo com a Fiel Se o Corinthians dependesse só das arrecadações em seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, o clube de maior torcida do Estado provavelmente já teria quebrado em apenas dois meses de competição. Considerando só as rendas nos cinco jogos que o time fez como mandante, no Pacaembu, o prejuízo chegaria aos R$ 2,580 milhões. Dos R$ 680 mil brutos arrecadados nas bilheterias, sobraram apenas R$ 220 mil. Muito pouco para um time cujo departamento de futebol profissional custa, mensalmente, entre R$ 1,8 e R$ 1,9 milhão. Leia mais no Jornal da Tarde