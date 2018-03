Corinthians tem retrospecto positivo em 'decisões' na sua arena

Além de buscar a classificação para a semifinal do Paulistão, o Corinthians também tenta melhorar o retrospecto em sua arena quando decide uma partida de mata-mata. No geral, o time mais perdeu do que ganhou.

Foram 14 decisões, com sete classificações, um título e seis eliminações. O primeiro triunfo foi sobre o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2014. A equipe corintiana também superou a Ponte (quartas do Paulista de 2015), o Red Bull (quartas do Paulista de 2016), o Fluminense (oitavas da Copa do Brasil de 2016) e Luverdense ( Copa do Brasil de 2017). No Paulistão de 2017, bateu Botafogo nas quartas, São Paulo na semi e ficou com o título diante da Ponte Preta.

O time caiu em sua casa diante do Palmeiras (semi do Paulista 2015), Guaraní-PAR (oitavas da Libertadores de 2015), Santos (oitavas da Copa do Brasil de 2015), Audax (semifinal do Paulista de 2016), Nacional-URU (oitavas da Libertadores de 2016) e Inter (quarta fase da Copa do Brasil de 2017). Até quarta à noite, 29 mil ingressos haviam sido vendidos.