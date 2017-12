Corinthians tem três desfalques para encarar a Ferroviária

O Corinthians tem três desfalques para enfrentar a Ferroviária nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, no último amistoso antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista. Walter, Rodriguinho e Kazim estarão fora, por causa de problemas físicos.

O goleiro ainda sente dores no tórax, que o tirou de algumas atividades no gramado nos últimos dias e por isso, será preservado. O mesmo vale para o meia Rodriguinho, que desde a disputa da Florida Cup reclama de dores no joelho esquerdo. Mesmo assim, ele participou do amistoso com a seleção brasileira diante da Colômbia, mas também será poupado.

Quanto a Kazim, o turco sente desconforto muscular na coxa esquerda e por isso, nem tem ido ao gramado durante os treinamentos. Sem os três, o treinador deve fazer testes na equipe titular.

Nesta terça, o treinador fará os últimos testes antes da partida, mas a tendência é que o Corinthians atue diante da Ferroviária com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Camacho, Guilherme e Marlone; Jô.