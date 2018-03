Corinthians tenta 1ª vitória em amistosos O Corinthians encerra a segunda etapa de sua intertemporada com um desafio: alcançar a primeira vitória nessa fase de treinamentos, neste sábado, às 9h30, contra o Mogi Mirim, no hotel El Shadai, em Porto Feliz. Nos testes anteriores, o time só acumulou derrotas. Em Extrema, perdeu para o Barueri e para o Santo André, por 1 a 0. E na quarta-feira, em Itu, foi derrotado pelo Ituano, por 2 a 1. Aparentemente, os resultados insatisfatórios não deixaram o técnico Oswaldo de Oliveira tão preocupado. Nesta sexta-feira, após o último coletivo da intertemporada, o treinador se mostrou surpreendentemente tranqüilo em relação às derrotas freqüentes. "Nós trabalhamos na intertemporada pensando no jogo de quarta-feira, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e na disputa do Campeonato Brasileiro. Não nos jogos-treino e nos amistosos". Na visão do técnico, o produto do trabalho que o Corinthians fez em Extrema e em Porto Feliz só poderá ser avaliado com segurança nos jogos oficiais. "O desempenho valendo os três pontos é que nos dará uma idéia de como está de fato a equipe ", observa o técnico. Ainda de acordo com o técnico, não se pode fazer uma avaliação completa da equipe porque os treinamentos físicos foram muito puxados na intertemporada. Além de um certo desgaste, o time está sem ritmo de jogo. ?A forte carga de trabalho prejudica a movimentação. Além disso, dois jogadores só agora começaram a jogar no meio-de-campo. O Piá e o Rodrigo estão praticamente se encaixando no meio-de-campo, um setor que demora bem mais para se ajustar?, disse o técnico, logo após a derrota para o Ituano, na quarta-feira. Nesta sexta-feira, porém, Oswaldo recebeu outra má notícia: Piá não poderá jogar na quarta-feira, contra o Fortaleza, no Pacaembu. O jogador chegou a ser inscrito na Copa do Brasil mas como a documentação foi entregue só no final do dia, quarta-feira, na CBF, não houve tempo de a inscrição ser publicada no boletim interno da entidade. "O problema todo é que a Ponte atrasou para entregar a documentação, fazendo com que o Corinthians também atrasasse", explicou o assessor de imprensa do clube, Luciano Signorini. Por conta disso, Oswaldo resolveu mudar também a escalação no jogo deste sábado, colocando Fabinho no lugar de Piá. Outro desfalque certo é o lateral-direito Rogério, que sofreu traumatismo na costela. No coletivo deste sexta-feira cedo, em Porto Feliz, Oswaldo escalou Coelho. O time: Fábio Costa, Coelho, Anderson, Váldson e Fininho; Fabrício, Fabinho, Rincón e Rodrigo; Jô e Gil.