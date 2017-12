Corinthians tenta acalmar os ânimos Quarta-feira, 22h30. Após a apertada vitória por 1 a 0 sobre o Brasiliense, os jogadores do Internacional deixam o Beira-Rio de mãos dadas. Duas horas depois, no Anacleto Campanella, os jogadores do Corinthians discutiram asperamente entre eles após o tropeço, também por 1 a 0, diante do São Caetano. Líder e segundo colocado enfrentam-se no domingo, no que pode ser a decisão do Brasileiro, e os ânimos andam à flor da pele entre as estrelas da milionária equipe formada pela MSI. Logo após realizar o exame antidoping, Fábio Costa entrou no vestiário do Corinthians soltando farpas. Conhecido pelo seu temperamento forte, o goleiro cobrava mais empenho do time e reclamava, abertamente, dos erros dos companheiros. Aos berros, e falando muitos palavrões, não poupou ninguém pelo fraco desempenho. Após o desabafo, Fábio Costa participou de entrevista coletiva, sorrindo e até brincando, como se nada tivesse acontecido. Mas nesta quinta-feira, evitou falar sobre o caso. Em rápida aparição no programa Debate Bola, da TV Record, negou ter brigado com Gustavo Nery. Mas disse que não achou certo ter sido procurado por um grupo de companheiros para discutir bicho sobre a conquista de título. ?P.., não ganhamos nada ainda e só ficamos falando em prêmios?, teria cobrado no vestiário. Alguns jogadores ? de acordo com o vice-presidente de futebol do clube, Andrés Sanchez, foram dois ou três (foi feito um pacto de não revelar os nomes) -, não gostaram e o bate-boca ficou quente. ?Tive de sair correndo do banho para apaziguar, dizer que no momento precisamos de equilíbrio?, revelou o zagueiro Betão, negando-se ter sido um dos atingidos com as palavras do goleiro. ?Mas não houve agressão física, apenas alguns palavrões e uma crítica construtiva.? Sobre dinheiro, Betão evitou falar. E achou normal a confusão. ?Não foi a primeira vez. Já respondi sobre crise umas 12, 13 vezes este ano,? ponderou o zagueiro. Andrés Sanchez procurou colocar panos quentes. ?Aconteceu uma discussão mais acalorada, nada de anormal. Coisa de jogo, sem agressão física?, revelou. Ele garantiu ? chegou até a dar sua palavra ? que Rosinei e Gustavo Nery não se envolveram na briga e adiantou multa aos mais exaltados: 20% dos salários, de acordo com regimento interno. Revelou que a paz já estava selada, mas, bombardeado de perguntas e já não conseguindo mais se esquivar, também demonstrou desequilíbrio. E resolveu atacar o Internacional, o rival na luta do título. ?Nosso grupo está bem focado, consciente. Agora, quero ver o Internacional sair abraçado após a derrota de domingo?, provocou Andrés Sanchez. ?Vamos ganhar domingo, depois empatar com a Ponte Preta e pronto. Não tem problema nenhum, vamos, com certeza, ganhar o título.? Sobre a declaração de Muricy Ramalho ? de que o Inter gastou apenas 5% do investido pelo Corinthians e em melhores contratações ?, o vice-presidente corintiano foi irônico. ?Tem gente que pode andar em duas Mercedes, outros vão de ônibus. Fizemos uma parceria?, disse Andrés Sanchez. ?Se eles não têm para gastar, que se preocupem, ao menos, de pagar o INSS.?