Corinthians tenta contratar Blanco, meia do San Lorenzo

O Corinthians ainda persiste na contratação do meia Sebastián Blanco, do San Lorenzo. O clube estaria disposto a pagar 3,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões) pelo jogador. As negociações estão se arrastando há vários dias e o entrave agora está no salário do jogador.

A avaliação dos dirigentes corintianos é de que faltam boas opções no mercado brasileiro para suprir as saídas de Renato Augusto e Jadson, por isso o clube resolveu buscar um jogador para a posição no exterior. A pedido de Tite, a contratação de um meia virou prioridade.

Para a defesa, o zagueiro Paulo Miranda, que trocou o São Paulo pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, no ano passado, passou a ser uma opção analisada pelo dirigentes. Tite quer um jogador experiente para formar dupla de zaga com Felipe. Hoje, o titular é o garoto Yago.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corinthians já perdeu cinco titulares da campanha do título brasileiro do ano passado. Saíram Ralf, Renato Augusto, Jadson, Gil e Vagner Love. Como a janela de transferências para o futebol chinês será encerrada apenas no fim de fevereiro, o clube ainda corre o risco de perder o volante Elias.