Corinthians tenta contratar Itamar O Corinthians está mesmo decidido a investir em jovens jogadores. A prova é a negociação com o Goiás, para contratar com uma das revelações do Campeonato Brasileiro, o atacante Itamar, de apenas 20 anos. "Os contatos estão sendo feitos pela diretoria", revelou o técnico Vanderlei Luxemburgo, responsável pela filosofia de se apostar em ?futuras promessas?. Com o forte assédio do futebol europeu em Luizão, que dificilmente ficará no Parque São Jorge, Itamar seria, por suas características, o preferido do técnico para substituí-lo. "Seria um ótimo reforço. Ele é matador, como o Luizão", elogiou Luxemburgo. Luiz Mário, emprestado ao Grêmio, é outro que pode chegar. Os gaúchos têm até o fim do mês para pagar US$ 2 milhões pela aquisição do atleta.