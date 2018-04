Corinthians tenta dar a arrancada final O Corinthians ainda briga por algo nesta temporada? Hoje (26) é um bom dia para dar essa resposta. Contra o Goiás, no Pacaembu, o reformulado time montado pelo técnico Tite inicia a arrancada final em busca de ao menos uma vaga na Copa Libertadores ? os três primeiros se classificam para a competição continental e o quarto colocado disputa uma repescagem. "O título é um sonho. Mas não podemos chegar a nada pulando etapas, temos de ultrapassar obstáculo por obstáculo", disse o técnico Tite. Faltando quinze rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Tite considera dada a largada para a arrancada final na competição. "Daqui para a frente, a responsabilidade só aumenta. A pressão por resultados vai ser cada vez maior também e será necessário melhorar todos os fundamentos para ter alguma chance", afirmou. Com a intenção, portanto, de tirar o mais rápido possível o máximo de sua equipe, o treinador deve fazer quatro mudanças em relação ao time que enfrentou o São Paulo na última rodada. Na zaga, apesar de Tite se recusar a antecipar a escalação, Valdson deve retornar. "O Valdson teve um mau momento, mas se recuperou e posso sim utilizá-lo", comentou o técnico. O zagueiro, barrado após a desastrosa atuação na derrota por 3 a 1 para o Atlético-PR, sequer foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. "Relacionado pelo menos eu garanto que ele dessa vez vai ser", brincou o técnico. No meio, entra Rosinei na posição de Fabinho, suspenso por ter recebido três cartões amarelos. Como Renato não pode jogar e Zé Carlos, seu substituto, foi vetado ? os dois se contundiram ?, caiu no colo de Fininho a vaga na ala-esquerda. Na frente, Alberto conquistou seu espaço. Pior para Jô, que agora é reserva. Com a entrada de Alberto, "mais forte e mais experiente que Jô", Tite acredita que as finalizações devem melhorar. "Ele sempre entrou bem todas as vezes que precisamos dele. Iniciar a partida é um novo desafio para o atleta, mas confio em seu potencial", elogiou o técnico. O Corinthians tem 48 pontos e pode, com a vitória, chegar ao grupo almejado por Tite. "No momento, o ideal é atingirmos novamente o bloco onde estão os seis melhores na classificação. Depois disso, só Deus sabe."