Corinthians tenta disparar na ponta e tirar Flu da briga

O Corinthians tem nesta quarta-feira, às 22h, no Itaquerão, a chance de tirar um adversário da briga pelo título brasileiro. Caso vença o Fluminense, a equipe abrirá 16 pontos de vantagem para o concorrente (49 a 33), diferença considerada praticamente impossível de ser descontada até o fim do campeonato, mesmo ainda restando quase um turno inteiro a ser disputado.

Com quatro pontos a mais do que o Atlético-MG, segundo colocado na tabela de classificação, Tite evita fazer contas para o título. Para o treinador, a definição ficará apenas para as últimas oito rodadas. Por isso, ele ainda considera o Fluminense, sétimo colocado, um adversário direto na disputa pela taça.

Mas, apesar do discurso cauteloso, o treinador reconhece que uma vitória hoje pode ser decisiva para a sequência do campeonato. “Será importante vencer o Fluminense, pela campanha eles que realizam. O Fluminense permanece na parte de cima da tabela, mesmo oscilando, que é uma coisa que faz parte”, disse.

A partida também será um teste à força do elenco. O time terá quatro desfalques: o volante Elias (na seleção brasileira), o zagueiro Felipe (suspenso), o lateral-esquerdo Uendel (edema na coxa esquerda) e o volante Bruno Henrique (torção no tornozelo esquerdo).

Por causa dos desfalques, o Corinthians entrará em campo esta noite com quatro jogadores formados no clube, algo raro nos últimos anos. São eles: o lateral-direito Fagner, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Marciel e atacante Malcom.

Para facilitar a vida da garotada do Corinthians, o Fluminense não terá os seus dois principais jogadores. Fred continua em recuperação de uma lesão na coxa esquerda e Ronaldinho Gaúcho foi cortado da viagem a São Paulo. O craque vai ficar nas Laranjeiras fazendo trabalhos de recondicionamento físico para ter condições de jogar o clássico de domingo contra o Flamengo.

A principal novidade do Flu estará no banco. O atacante Michael volta a ser relacionado depois de cumprir cinco meses de suspensão por uso de cocaína.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Marciel, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love. Técnico: Tite

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Renato, Henrique (Gum), Antônio Carlos e Gustavo Scarpa; Pierre (Edson), Jean, Cícero, Gerson e Marcos Júnior; Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira

Juiz: Sandro Meira Ricci (SC)

Local: Itaquerão

Horário: 22h

Transmissão: Pay-per-view