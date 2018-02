Corinthians tenta eliminar o Treze logo no primeiro jogo A segunda rodada da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, com a disputa de nove jogos. Depois dos 64 participantes iniciais, 32 clubes continuam na competição, que dará ao campeão uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. E o principal destaque do dia é o confronto entre Corinthians e Treze, em Campina Grande, na Paraíba. Depois de eliminar o Pirambu-SE em dois jogos na primeira fase, o Corinthians tenta tirar o Treze só com a partida de ida - para isso, precisa vencer por dois gols de diferença. O técnico Emerson Leão não admite surpresas diante do time paraibano, que não faz campanha empolgante nem no campeonato estadual - terminou em sexto no primeiro turno. A ordem é evitar o jogo de volta - seria na próxima quarta-feira - para se concentrar exclusivamente nos duelos importantes contra Noroeste (domingo), Grêmio Barueri (dia 25) e Santos (28) pelo Paulistão. O zagueiro Betão, capitão da equipe, confirmou o pensamento dos companheiros hoje. ?Não menosprezamos nenhum adversário, respeitamos o Treze, mas temos a obrigação de eliminar o jogo de volta. Isso nos daria tranqüilidade para a seqüência do Paulista.? Outros jogos Outros grandes do futebol brasileiro vão a campo nesta quarta. O Fluminense vai a Natal, para jogar contra o América-RN, a partir das 20h30. E o Botafogo visita o Ceará, em Fortaleza, também às 20h30. O Cruzeiro, por sua vez, tem um jogo complicado contra a Portuguesa, que faz excelente campanha na Série A-2 do Campeonato Paulista. A partida desta quarta-feira acontece às 21h45, no Canindé, em São Paulo, mas o time mineiro aposta na sua tradição - é o maior campeão da história da Copa do Brasil, ao lado do Grêmio, com quatro conquistas (93, 96, 2000 e 2003). A quarta-feira terá mais cinco partidas na Copa do Brasil: Bahia x Goiás (21h45), Rio Branco-PR x Villa Nova-MG (20h30), Brasiliense x Juventude (20h30), Ananindeua-PA x Sport (21h45) e Atlético-GO x Fortaleza (21h45). Já a partida entre Baraúnas-RN e Atlético-PR, que estava marcada para acontecer na quinta-feira, foi cancelada. Afinal, o time potiguar perdeu sua vaga para o Vitória, em julgamento no STJD, por ter inscrito jogadores irregularmente. Treze x Corinthians Teze - Érico; Marcos, Alisson,Emerson e Gaibu; Werdesson, Kleberson, Paulo e Marquinhos; Cristiano e Paulinho Macaíba. Técnico: Arnaldo Lira. Corinthians - Marcelo; Marcus Vinícius, Betão e Marinho; Tamandaré, Marcelo Mattos, Magrão, Roger (Willian) e Carlão; Arce e Amoroso (Wilson). Técnico: Emerson Leão. Árbitro: Cláudio Mercante Júnior (PE). Local: Estádio Ernani Sátiro, Campina Grande (PA). Horário: 21h45. TV: Globo e Band. Portuguesa x Cruzeiro Portuguesa - Wilton Goiano; Halisson, Bruno (Samuel) e Leonardo; Marcos Paulo, Rai, Alexandre e Preto; Vaguinho e Samuel Lopes. Técnico: Vágner Benazzi. Cruzeiro - Fábio; Gabriel, André Luís, Gladstone (T. Heleno) e Jonathan; Renan, Ricardinho, Fellype Gabriel e Marcinho; Giovanne e Araújo. Técnico: Paulo Autuori. Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ). Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP). Horário: 21h45. América-RN x Fluminense América-RN - Gustavo; Liza, Douglas, Robson e Marcinho (Lelê); Angelo (Ivanildo), Luciano Santos, Paulo Isidoro e Souza; Leandro Sena e Rodrigo (Austudillo). Técnico: Estevão Soares. Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos (Rafael), Thiago Silva, Luiz alberto e Júnior César (Ivan); Fabinho, Arouca, Cícero e Thiago Neves; Alex Dias e Soares. Técnico: Joel Santana. Árbitro: domingos de Jesus Ceará x Borafogo Ceará - Adilson; Arlindo Maracanã, Luis Carlos, Cauê e Jarbinha (Maurício); Faeco, Wendell (Vítor), Lelê e Mazinho Lima; Reinaldo Aleluia e Vinícius. Técnico: Marcelo Villar. Botafogo - Julio césar; Joílson, Juninho, Alex e Luciano Almeida; Diguinho, Túlio, Lucio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique e André Lima. Técnico: Cuca. Árbitro: Domingos de Jesus Viana Filho (PA). Local: Estádio Frasqueirão, Natal (RN). Horário: 20h30. Ceará x Borafogo Ceará - Adilson; Arlindo Maracanã, Luis Carlos, Cauê e Jarbinha (Maurício); Faeco, Wendell (Vítor), Lelê e Mazinho Lima; Reinaldo Aleluia e Vinícius. Técnico: Marcelo Villar. Botafogo - Julio césar; Joílson, Juninho, Alex e Luciano Almeida; Diguinho, Túlio, Lucio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique e André Lima. Técnico: Cuca. Árbitro: Eduardo Cristaldo Barilari (MA). Local: Estádio Castelão, Fortaleza (CE). Horário: 20h30.