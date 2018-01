Corinthians tenta esquecer o cansaço Mesmo reconhecendo que o cansaço pela viagem à Rússia pode atrapalhar o desempenho do time no jogo de sábado, contra o Fortaleza, no Pacaembu, os jogadores do Corinthians não querem que o desgaste excessivo se transforme em desculpa num eventual tropeço da equipe. Quem lidera essa nova postura do grupo é o mesmo jogador que denunciou os riscos de estresse pelo fato de o Corinthians ter ido e voltado a Moscou em cinco dias: o meia André Luiz. "O que passou, passou. A viagem foi atípica, provocou um desgaste enorme. Mas não pode servir de escudo para nós", afirmou André Luiz. "O Corinthians precisa desses três pontos e vai ter que esquecer o cansaço nesse jogo." No coletivo desta quinta-feira, no Parque São Jorge, André Luiz também assegurou a sua volta ao time. O jogador treinou a maior parte do tempo na meia, mas terminou o treinamento na lateral-esquerda. Geninho ainda não informou se pretende mesmo aproveitá-lo na sua antiga posição. Mas o próprio André Luiz antecipou-se à decisão do técnico e praticamente descartou essa hipótese. "Nesse momento você tem que fazer o mais simples e reduzir a margem de erro", sugeriu o jogador, referindo-se ao treinador. "Não jogo na lateral há quatro ou cinco anos. Além disso, como ainda não estou totalmente bem fisicamente, não suportaria o ritmo da lateral. Acho que seria um risco muito grande para o time nesse momento." Antes de André passar para a lateral, Moreno ocupou aquela posição e deve ser confirmado pelo técnico no treinamento desta sexta, já que Fininho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio-de-campo, Jamelli deve ficar com o lugar de Robert, principalmente pelo bom futebol mostrado no amistoso contra o Saturn, na Rússia. No ataque, a dupla deve mesmo ser Jô-Abuda, a mesma que treinou como titular nesta quinta. Wilson, convocado pela seleção brasileira Sub-18, já se apresentou e deve ficar fora do clube pelo menos até o final do mês. Enquanto isso, Jô e Abuda até que se entenderam bem no coletivo. Ambos se movimentaram bastante em busca de espaço e devem repetir esse trabalho no jogo. Geninho já avisou que não vai ser fácil trabalhar a bola contra o Fortaleza. O técnico aposta num adversário retrancado, daí a importância de contar com um ataque leve e com muita velocidade. Embalado pela recente conquista do título mundial Sub-17, na Finlândia, Abuda voltou ao Parque São Jorge sabendo que vai precisar ratificar o seu prestígio com uma boa atuação. "Seleção é seleção. Corinthians é Corinthians. Eu sei que a torcida corintiana ficou contente com o meu título mundial, mas o que ela quer mesmo é que eu faça gols pelo Corinthians." O frio de 12 graus nesta quinta-feira, no Parque São Jorge, acabou virando motivo de piada. O vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini, não perdeu a chance diante dos repórteres. "Viram como foi bom o Corinthians ter ido à Rússia? Pelo menos ao frio de 12 graus o time já está adaptado."