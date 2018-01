Corinthians tenta evitar nova queda contra o Santos

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 22h, no Itaquerão, pela quarta vez no ano. E o confronto desta noite será o mais importante da temporada porque vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Além da vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Santos conta ainda com bom retrospecto diante do Corinthians no ano, com duas vitórias e um empate. Nesta quarta-feira, o time de Dorival Junior pode perder por até um gol de diferença que estará classificado. Se marcar um, pode sofrer até três. Por isso, o Corinthians promete pressionar o adversário desde o começo do jogo.

“A ideia é pressão onde a bola estiver, nas três zonas do campo: zona alta, média e baixa. É nosso objetivo”, avisou Tite.

O treinador, no entanto, não terá o seu principal articulador no meio de campo. Jadson foi diagnosticado com um edema na coxa direita e acabou vetado pelo departamento médico. Tite não anunciou o substituto de Jadson. Foram relacionados 23 jogadores para a partida. As únicas ausências são Luciano, Jadson e Rildo, machucados.

“Não tenho a fórmula pronta. Mas sei que não dá para abrir mão de jogar mais do que o adversário, de ser mais competitivo e leal. Tem de construir a vitória assim”, disse Tite.

O Corinthians tenta evitar a terceira eliminação seguida diante da sua torcida. Este ano, o time já caiu da Libertadores e do Campeonato Paulista em casa, diante de Guaraní e Palmeiras, respectivamente.

O Santos também adotou o mistério. Dorival Junior fez um treino fechado de terça-feira à tarde, mas deve mudar apenas um jogador em relação ao jogo da Vila. Marquinhos Gabriel pode entrar no lugar de Geuvânio para garantir maior posse de bola e toques curtos para diminuir a pressão corintiana.

A estratégia é o contra-ataque, mas sem uma retranca excessiva. Dorival promete atacar e tentar um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Lucas Lima será novamente o cérebro do time para esticar a bola para Gabriel e Ricardo Oliveira.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Edílson), Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Rodriguinho (Mendoza); Malcom e Vagner Love. Técnico: Tite

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Junior

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Itaquerão

Horário: 22h.

Na TV: Fox Sports, Sportv, ESPN Brasil e Globo