Corinthians tenta impedir viagem de Liedson Depois de ter sua transferência para o Sporting, de Portugal, anunciada como certa, fato que até o tirou da partida de domingo, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o sonho do atacante Liedson de jogar na Europa continua ameaçado. Desconfiados da conduta dos representantes do atleta e do Prudentópolis (donos de 70% dos direitos federativos), dirigentes do Corinthians e do Coritiba (detentor dos outros 30%) não aceitam liberar o jogador, que tem viagem para Lisboa marcada para esta terça-feira. O problema se deve a sérias desconfianças dos dirigentes brasileiros em relação aos valores apresentados. Um exemplo disso é o Corinthians. O clube, que tem direito a 25% da quantia que exceda R$ 7 milhões, foi notificado no início da tarde desta segunda-feira da proposta do Sporting. O procedimento é obrigatório, pois o clube paulista, com o qual o atleta tem contrato até o fim do ano, conta com a prerrogativa de poder oferecer o mesmo valor para mantê-lo no Parque São Jorge. Tem 24 horas para se manifestar. Mas, às mãos dos cartolas corintianos chegou oferta de 2 milhões de euros (cerca de R$ 6,6 milhões). O montante provocou estranheza, uma vez que em Portugal noticiou-se que o total chegaria a 3 milhões de euros (R$ 10 milhões). Nesse caso, o clube receberia, aproximadamente, R$ 750 mil. "Acontece que não pode desaparecer um milhão na travessia do oceano", ironizou o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini. O dirigente corintiano não diz, mas o que mais tem incomodado é a hipótese de os valores terem sido alterados para que as deduções (partes que correspondam a Corinthians e Coritiba) sejam menores. No caso, proporcionais a 2 milhões de euros. Em razão disso, os corintianos resolveram dar um "chá de cansaço" em Liedson e seus representantes (Gilmar Veloz e Marcos Rodrigues Magu). O clube paulista vai exigir que o Sporting encaminhe a proposta em papel timbrado, diretamente para a sala da presidência, no Parque São Jorge. Do contrário, ameaça encontrar caminhos legais para atrasar a liberação. O prazo para inscrições no Campeonato Português termina no dia 31. Outro detalhe que irritou a cúpula corintiana foi a informação de que o jogador e seu empresário, João Alberto Ituarte, estavam na fila de espera para embarcar nesta segunda-feira, antes mesmo de esgotado o prazo para o Corinthians se manifestar oficialmente. "Já tentei conversar várias vezes com o Citadini e ele não me atendeu. Vamos viajar assim mesmo", disse João Alberto Ituarte à Agência Estado nesta segunda-feira, quando ainda fazia as malas. E se houver algum problema? "Então voltaremos. É simples", afirmou.