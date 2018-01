Corinthians tenta mais dois reforços O Corinthians tenta contratar o mais rápido possível pelo menos mais dois jogadores para reforçar o elenco que disputará os campeonatos Paulista, Brasileiro e a Copa do Brasil. A intenção é fortalecer as posições mais carentes, em especial o ataque. Em entrevista à rádio Jovem Pan nesta segunda-feira, o presidente Alberto Dualib confirmou que trará os jogadores. Mas, não dá nenhum prazo. ?Estamos montando um grande time e resolveremos tudo logo?, se limitou a dizer o dirigente. Até este momento vários nomes são cogitados, mas nenhum é confirmado. A MSI também conversa com Carlos Alberto, do Porto; com Riquelme, do Barcelona; com o lateral-esquerdo Placente, do Bayer Leverküsen; e com o volante Mascherano, do River Plate. É óbvio que se um dos argentinos for contratado, os outros deixariam de interessar. De acordo com a legislação brasileira, somente três estrangeiros podem atuar juntos no mesmo time.