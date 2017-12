Corinthians tenta manter André Luiz A negociação para a permanência de André Luís no grupo que vai disputar a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro é a única admitida pela diretoria corintiana. "O problema é que é um assunto que envolve quantias altas", afirmou o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini. O jogador não diz, mas na verdade está torcendo para que o Tenerife, equipe que detém seu passe, seja rebaixada para a Segunda divisão do campeonato espanhol. Dessa forma, crê ele, o clube seria obrigado a negociá-lo para reforçar o caixa, situação que tornaria a negociação com o Corinthians mais fácil. O volante Rincón e o atacante Deivid são reforços certos para o segundo semestre. Mas jogadores menos conhecidos também podem chegar para compor o elenco, como Fabinho, que atualmente está no São Caetano. Com relação aos que saem, nesta quinta-feira surgiu no Sul a informação de que o Internacional estaria interessado no volante Galo. O jogador e a direção corintiana dizem que ainda não foram procurados para discutir a questão. Já Luizão deve ficar no Parque São Jorge pelo menos até o fim do ano. eu contrato termina no fim do mês, mas como está recuperando-se de uma cirurgia, a renovação é automática. Quem parece estar com os dias contados é Paulo Nunes.