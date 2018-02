Corinthians tenta manter parte do elenco Sem novas contratações, o Corinthians começa a se preocupar em pelo menos preservar os jogadores de 2004. Nesta terça-feira, o diretor de Futebol, Paulo Angioni, afirmou ter ligado para os procuradores de Marcelo Oliveira, Fábio Baiano e Alessandro, disposto a iniciar as conversas para renovar com os atletas. Os três têm vínculo com o clube apenas até sexta-feira e são do agrado do técnico Tite. O anúncio oficial de que o treinador gaúcho fica no Corinthians ainda não ocorreu. Restam simples ajustes contratuais, conta o assessor de Tite, Joel Corneli. "Mas não vejo chance de ele ir para outro lugar", concluiu. Angioni conversou nesta terça-feira com Gilmar Veloz, procurador do técnico, e garantiu que o acerto está próximo. Mantido o treinador, o clube começa a buscar um meia-armador - Roger é o mais cotado - e, com a venda de Fabinho para o Gamba Osaka, do Japão, um volante. Não chegou ninguém além do argentino Carlos Tevez e saem, dispensados, Valdson, Marcelo Ramos, Rodrigo e Zé Carlos. Em relação ao atacante Alberto, operado e sem poder jogar por seis meses, o Corinthians tenta um acerto com o Dínamo de Moscou, para ver quem vai pagar as despesas do período de recuperação.