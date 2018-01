Corinthians tenta não perder o ritmo Se a primeira impressão é, realmente, a que fica, os jogadores do Corinthians vão ter de se esforçar bastante para trazer boas recordações da Rússia. Afinal, a delegação desembarcou nesta quinta-feira, por volta das 16 horas, sob forte chuva e frio de 11 graus na capital Moscou. No aeroporto, os brasileiros eram aguardados por cinco emissoras de TV. O mais assediado foi o meia Jamelli, conhecido no país por ter jogado ao lado do russo Radnov no Zaragoza. Nesta sexta, o técnico Geninho comanda treinamento. Além de preparar o time para o amistoso de domingo, contra o Saturn, atual vice-líder do Campeonato Russo, que vai render R$ 450 mil aos cofres corintianos, o treinador não quer que seus atletas percam o ritmo para a disputa do Brasileiro. "Por isso, quando a diretoria veio me consultar sobre essa partida internacional, concordei com a condição de que voltássemos na segunda-feira, com tempo para treinar e nos prepararmos para o Nacional", explicou. A delegação volta na noite do dia 8. O próximo adversário corintiano é o Fortaleza, dia 13, às 18 horas, no Pacaembu. O time é o atual 10º colocado, com 41 pontos, 14 atrás dos líderes Cruzeiro e Santos. Embora jogadores e comissão técnica se esforcem para manter o discurso de que ainda pensam no título, a verdadeira prioridade no Parque São Jorge é assegurar vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem.