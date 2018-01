Corinthians tenta provar valor à MSI Se vencer a Copa São Paulo, o Corinthians ultrapassa o Fluminense em número de títulos - ambos são os mais vitoriosos da história, com cinco conquistas. Mas a preocupação do time - 80% dos jogadores campeões de 2004 - é mostrar talento e provar à diretoria da MSI que podem subir para o time profissional. "Os garotos sabem que a MSI irá encher a equipe principal com estrelas. Ou seja, a chance de mostrar que têm condições de ficar é agora na Copa São Paulo. Por isso tanta vontade de ganhar", admite o técnico Adailton Ladeira. O Corinthians tem alguns dos jogadores mais experientes na competição. Por falta de dinheiro na fase pré-MSI, vários deles atuaram no Brasileiro em 2004, casos de Bruno Octávio, Abuda, Elton, Bobô e Fábio. A vontade de ganhar fez com que a delegação ficasse concentrada por quase um mês no CT de Itaquera antes da viagem para Araraquara, sede dos três primeiros jogos, contra Ferroviária, Juventus, do Acre, e Treze da Paraíba. "O grupo é perigoso e nossa torcida irá exigir o bicampeonato. A Copa São Paulo é perigosa porque o lado psicológico tem um peso enorme, mas vamos fazer tudo para fazer valer o nosso favoritismo", resume Ladeira. Time-base: Júlio César; Eduardo, Fábio, Renato e Roni; Nilton, Bruno Octávio, Elton e Wilson; Bobô e Abuda. Técnico: Adaílton Ladeira.