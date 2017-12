Corinthians tenta redução de pena O advogado do Corinthians, João Zanforlin, tem outra missão delicadíssima nesta sexta-feira no STJD. Além do julgamento de Tevez, ele entra com um pedido de efeito suspensivo da punição de 120 dias imposta ao lateral Edson pela agressão a Elton, do Santos. A pena foi decretada na terça-feira pelo próprio STJD. "Nós conversamos muito e o Zanforlin me deixou animado. Não sou um jogador violento. Tenho a minha carreira limpa. Sou evangélico. Errei, mereço uma chance. Quatro meses é muito tempo. Espero que o tribunal reduza a suspensão. Já estou arrependido, aprendi que precido conter os meus nervos. Isso não vai acontecer de novo", jura, assustado, Edson. O jogador percebeu o quanto terá de prejuízo com o afastamento. Ele havia ganho a posição de lateral direito de Coelho. Mas contra o Goiás, na quarta-feira, Márcio foi obrigado a lançar o menino Eduardo Ratinho que foi um dos melhores em campo.