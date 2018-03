Corinthians tenta repatriar André Luis Depois de contratar o atacante Jamelli, o Corinthians corre atrás de André Luís, que foi campeão paulista pelo clube em 1997 e atua no Paris Saint-Germain, da França. O meia/lateral está em Paris, mas manifestou a amigos o interesse de retornar ao Brasil. A diretoria corintiana já enviou um emissário para conversar com dirigentes do PSG. A negociação está bem encaminhada, mas o Flamengo também quer o jogador.