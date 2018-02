Corinthians tenta repetir boa impressão da estréia na Copinha O Corinthians enfrenta o Fluminense-BA nesta quarta-feira, às 16 horas, pela segunda rodada da Copa São Paulo, e quer repetir a boa impressão deixada na estréia, quando goleou o Paysandu por 6 a 0. A partida vale pelo grupo J, com sede em Araras. União São João e Paysandu fazem a preliminar, às 14 horas. O técnico Jorge Saran optou pela saída do zagueiro Renato e a entrada do atacante Robson Baiano. Com isso, o Corinthians sai do 3-5-2 para atuar no 4-4-2, esquema treinado no CT de Itaquera nesta terça-feira. O time titular terá Luiz Fernando; Caju, Kelisson, Cris e Everton; Tiago Ulisses, Leandro, Dentinho e Lulinha; Allisson e Róbson Baiano. O atacante Allisson, autor de dois gols na estréia, está confiante. ?A gente quer melhorar. Passamos sufoco no primeiro tempo e não queremos repetir isso?, disse o camisa 9, com o respaldo do goleiro Luiz Fernando, fundamental na estréia, com três defesas importantes quando o jogo ainda estava 0 a 0. ?Não quero ter tanto trabalho dessa vez?, brincou. O São Paulo também entra em situação bem confortável na segunda rodada. Enfrenta o Comercial-MS, às 16 horas, em São Carlos, depois de vencer o time da casa, sábado, por 3 a 1 - o São Carlos abre a rodada, às 14 horas, contra o São Cristóvão, que bateu o Comercial por 2 a 1 na estréia. Bem mais complicada é a vida do Palmeiras, que não passou de um empate contra o Porto de Caruaru por 2 a 2, na primeira rodada, e precisa de qualquer jeito vencer o Campinense-PB, às 11 horas, em Taubaté. Além de ganhar, o time precisa secar o anfitrião Taubaté, que joga às 9 horas contra o Porto - na estréia, a equipe do Vale do Paraíba goleou o Campinense por 4 a 0. Ao todo, a segunda rodada terá 38 partidas nesta quarta-feira, com mais quatro jogos encerrando os trabalhos na quinta. Classificam-se para a segunda fase os campeões de cada grupo, mais os 10 melhores segundos colocados - o que deve manter a emoção até os últimos minutos da terceira rodada, que será disputada no fim de semana. Confira todos os jogos da segunda rodada da Copa São Paulo: Terça-feira Grupo D - Araraquara Ferroviária 1 x 0 Guarany-SE Fluminense-PI 1 x 1 Santos Quarta-feira Grupo A - São José do Rio Preto 14h - Barra do Garças-MT x Goiás 16h - América-SP x Rio Preto Grupo B - Ribeirão Preto 18h - Comercial-SP x XV de Piracicaba 20h - Cene-MS x Atlético-MG Grupo C - Lençóis Paulista 14h - Lençoense x Santo André 16h - Luverdense-MT x Paraná Grupo E - Taboão da Serra 14h - Taboão da Serra x Vila Nova-GO 16h - Iraty-PR x Brasiliense Grupo F - Barueri 14h - Grêmio Barueri x Noroeste 16h - Comerciário-MA x Internacional Grupo H - Osasco 14h - Osasco x Fortaleza 16h - Sertãozinho x Figueirense Grupo I - Amparo 14h - Amparo x Portuguesa 16h - Náutico-RR x Cruzeiro Grupo J - Araras 14h - União São João x Paysandu 16h - Fluminense-BA x Corinthians Grupo K - Cerquilho 14h - Sorocaba x Guarani 16h - União-MT x Vitória Grupo L - Louveira 14h - Campinas x Paulista 16h - Serra-ES x Juventude Grupo M - Jacareí 14h - Jacareí x Marília 16h - CRB-AL x Coritiba Grupo N - São José dos Campos 14h - São José x Vitória-ES 16h - Tocantinópolis x Vasco Grupo O - São Carlos 14h - São Carlos x São Cristóvão 16h - Comercial-MS x São Paulo Grupo P - São Roque 14h - São Bento x Gama 16h - Nacional-AM x América-AM Grupo Q - Embu das Artes 14h - Juventus x Londrina 16h - Força-SP x Grêmio Grupo S - Americana 14h - Rio Branco x Avaí 16h - Genus-RO x Ponte Preta Grupo T - São Paulo 14h - Nacional x Rio Branco-AC 16h - Gurupi-TO x Bahia Grupo U - Taubaté 9h - Taubaté x Porto-PE 11h - Campinense-PB x Palmeiras Grupo V - Guarulhos 14h - Flamengo-SP x Mirassol-SP 16h - São José-RS x Atlético-PR Quinta-feira Grupo G - São Bernardo do Campo 14h - São Bernardo x São Caetano 16h - ABC x Botafogo Grupo R - Suzano 14h - Ecus-SP x XV de Jaú 16h - Trem-AP x Fluminense