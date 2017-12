Corinthians terá amistoso com Taubaté O Corinthians vai jogar contra o Taubaté dia 26, às 21h40, em Taubaté, com transmissão pela TV Bandeirantes. Nesta sexta-feira, finalmente, o Flamengo pagou R$ 3 milhões dos R$ 5,4 milhões que devia do passe de Edílson, hoje no Cruzeiro, mas o dinheiro foi para a Hicks Muse, que era a dona do jogador. Os dirigentes confirmam o interesse por Liedson, atacante de 24 anos, do Prudentópolis, artilheiro do Coritiba no Torneio Sul-Minas.