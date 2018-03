Corinthians terá apoio da maioria contra o Gama, no DF

A estréia do Corinthians fora de casa na Série B é neste sábado, contra o Gama, às 16 horas (com transmissão online do estadao.com.br) mas dificilmente os jogadores vão se sentir como visitantes. Dos 19 mil ingressos colocados à venda no Distrito Federal, metade (9,5 mil) são exclusivamente para a Fiel. Do restante, 4,7 mil são do time da casa e 4,7 mil torcedores neutros, que devem ser comprados mais por corintianos, em estimativa da Polícia Militar local. Veja também: Classificação Calendário De olho na segunda vitória na competição - a primeira foi contra o CRB, no Pacaembu, 3 a 2 -, o técnico Mano Menezes levou todos os seus principais jogadores a Brasília. Está definido que Diogo Rincón, com dor no joelho, será poupado para a entrada de Douglas. Por já ter atuado na Copa do Brasil, ele não pode jogar a decisiva partida de terça, contra o Botafogo. A decisão faz Mano deixar no ar a possibilidade de poupar mais. "Temos atletas cansados. Mas não vou montar minha equipe contra o Gama pensando no Botafogo", comentou. A resposta foi depois de saber que o Fogão deve colocar um time reserva na Série A do Brasileiro, também neste sábado, contra o Cruzeiro, em Minas. GAMA Luís Henrique; Lucas Silva, Pedro Paulo, João Vitor e Ítalo; Lucas, Cléber Gaúcho, Kel e Reginaldo; Bebeto e Magrão. Técnico: Ademir Fonseca CORINTHIANS Felipe; Carlos Alberto, Chicão, William e André Santos; Fabinho, Eduardo Ramos, Douglas e Lulinha; Dentinho e Herrera. Técnico: Mano Menezes Árbitro: Célio Amorim (SC) Estádio: Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF) Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo, RedeTV e SporTV Os candidatos a serem poupados são Dentinho, André Santos, William e Carlos Alberto. Mas é improvável que eles não joguem. O Timão tem a Série B como prioridade e na visão da comissão técnica é importante somar pontos nas primeiras rodadas, quando alguns rivais ainda estão em fase de montagem, como o Gama. No Gama, a novidade será a estréia do atacante Adriano Magrão, ex-Fluminense e que chegou a ser sondado pelo Timão. OUTROS JOGOS Bastou uma rodada na Série B, para o futebol da dupla Paraná e Fortaleza ser colocado em xeque. Apontados como favoritos para uma das quatro vagas do acesso, os rivais - se enfrentam esta tarde, às 16 horas, no Ceará -, largaram na competição derrapando. Quem vencer, tira a corda do pescoço. Ao derrotado, resta a crise. Ambos descartam o empate como bom resultado. A situação do Fortaleza é um pouco mais confortável, pois empatou, em Feira de Santana, contra o Bahia, por 1 a 1 e agora joga em seus domínios. Já o Paraná, caiu, em Curitiba, diante do Avaí, por 1 a 0, e não vem bem longe de casa. Em Alagoas, CRB e São Caetano se enfrentam tentando tirar o fantasma Corinthians da cabeça. O time caiu, na estréia, diante dos paulistas (3 a 2) e o time do ABC - eliminado na Copa do Brasil - quer mostrar que a competição já faz parte do passado. Neste sábado, busca a segunda vitória na Série B e o topo da tabela. Demais jogos: América-RN x Bahia e Avaí x ABC.