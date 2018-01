Corinthians terá "camisa popular" Na segunda-feira, o Corinthians apresentou seu novo uniforme ? agora confeccionado pela Nike. E a multinacional de material esportivo admitiu que sua maior preocupação será evitar a pirataria, uma praga no ramo do material esportivo. Para isso, promete preços populares aos uniformes do time paulista, até mesmo para não perder participação no mercado. Uma das novidades é uma camisa com preço de R$ 39,00, feita de algodão. O valor ainda não está confirmado, mas a idéia é que os torcedores não tenham de recorrer aos ambulantes para adquirir um produto mais em conta. Leia mais no Jornal da Tarde