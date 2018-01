Corinthians terá cinco jogos decisivos Os próximos cinco jogos serão decisivos para as pretensões do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe terá uma seqüência difícil: Criciúma (fora), Cruzeiro (em casa), Juventude (fora), Vitória (fora) e São Caetano (em casa). O técnico Geninho acredita que o time tem tudo para subir na tabela. "Vamos começar a enfrentar alguns de nossos concorrentes diretos", argumenta. Depois de chegar aos 44 pontos com a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, sábado, Geninho prevê uma ascensão técnica da equipe. "Se tiverem calma com esses meninos, o time deve crescer." A maior esperança agora são os jogadores que estão machucados, especialmente Gil, Renato e Rogério. "Quando eles voltarem o time vai ganhar equilíbrio." Vampeta - Os constantes atrasos no pagamento do salário de Vampeta estão aborrecendo o volante. O jogador tem reclamado demais em conversas informais com amigos que freqüentam uma loja de automóveis próxima do Palmeiras - a mesma que às vezes recebe o vascaíno Edmundo. Entre uma rodada e outra de dominó (o jogo favorito dos ilustres visitantes do estabelecimento), o volante chegou a dizer que não gostaria de resolver a questão na Justiça. Vampeta se recupera de uma grave lesão do ligamento cruzado. O jogador se machucou no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no Pacaembu. Foi operado e só deve voltar a jogar em 2004. Um integrante da comissão técnica diz que o atleta, com problemas particulares, não tem comparecido ao clube para fazer tratamento. Vampeta é um dos poucos no Corinthians que recebem direitos de imagem. A Agência Estado tentou falar com o jogador por telefone, mas Vampeta não atendeu.