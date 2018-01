Corinthians terá a defesa completa contra o Joinville

Se contra o Grêmio o Corinthians contou com apenas um titular na defesa por causa de problemas de lesão e suspensão, para a partida de deste domingo contra o Joinville no Itaquerão terá a linha defensiva completa. Voltam o lateral-direito Fagner, o zagueiro Gil e o lateral-esquerdo Uendel.

Com o retorno do trio, os homens de frente deverão ter mais liberdade para pressionar o Joinville. Após dois empates seguidos, o time precisa da vitória para não correr o risco de perder a liderança para o Atlético-MG. A diferença que já foi de sete pontos agora é de três.

“É claro que a obrigação da vitória é nossa, porque estamos brigando pelo título e jogamos em casa. Temos de entrar focados do começo ao fim do jogo para conseguir os três pontos”, disse Jadson.

O meia Renato Augusto e o atacante Vagner Love não participaram do treino de sexta-feira no CT do Parque Ecológico e ficaram na academia fazendo um trabalho específico de reforço muscular. Ambos, no entanto, não preocupam para o jogo deste domingo e estão confirmados entre os titulares.

No treino deste sábado Tite vai definir entre Malcom e Rildo quem será o companheiro de Love no ataque. Rildo entrou muito bem nos últimos dois jogos e deve ganhar uma oportunidade entre os titulares.