Corinthians terá defesa inédita contra o Atlético-MG O Corinthians que encerrará a sua temporada no sábado, na partida contra o Atlético Mineiro, terá uma defesa bastante modificada. Com vários problemas no setor, a equipe deverá entrar em campo, no Mineirão, com quatro jovens e o paraguaio Balbuena.