Corinthians terá Deivid na estréia Com o atacante Deivid confirmado entre os titulares, o lateral Rogério no meio-de-campo e o zagueiro Capone na lateral, o Corinthians estréia no Campeonato Paulista neste sábado, às 18 horas, contra o Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Será a estréia do técnico Geninho, em uma competição na qual não espera facilidade. "Todo o Campeonato Paulista é carne de pescoço. Qualquer jogo é complicado, independentemente do adversário." O técnico do Corinthians tem consciência de que, apesar de a temporada estar no início, a partida é muito importante para a equipe. Segundo Geninho, em "campeonatos de tiro curto" como o Paulista, um resultado ruim nas primeiras rodadas pode significar problemas na fase final. Por este motivo, ele procurou mexer o menos possível no time comandado por Carlos Alberto Parreira em 2002. A única ausência é a do volante Vampeta, que se apresentou mais tarde por causa da renovação de contrato. Sem Fabrício, o reserva imediato e que está na seleção Sub-23, Geninho optou por Rogério como volante e Capone na lateral. "Na verdade, os dois vão atuar em sua posição de origem", disse o treinador. Durante o jogo, há a opção tática de inverter a posição deles e deixar Capone como terceiro zagueiro, liberando Rogério como ala para atacar. Sobre o Marília, Geninho disse que é um time bastante renovado com relação ao da última temporada. "Mas contratou bons jogadores", avisou o treinador. Fim de papo - Depois de muita polêmica, Deivid foi confirmado na equipe do Corinthians. Desde a pré-temporada, em Extrema (MG), o jogador vem reivindicando reajuste de salários e, na quinta-feira, não treinou, com dores musculares. Mas, nesta sexta, o atacante foi liberado pelos médicos e trabalhou normalmente. Deivid afirmou que, como ainda tem contrato com o Corinthians, jogará normalmente, mas não esconde que tem se sentido pouco valorizado. Alega que, apesar dos 32 gols marcados na última temporada, seu salário é um dos mais baixos entre os titulares (recebe cerca de R$ 30 mil) e que os dirigentes do clube recusaram ou não responderam aos últimos seis pedidos de reunião para uma renegociação.