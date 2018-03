Corinthians terá desfalques no Paraná Os jogadores do Corinthians iniciaram nesta segunda-feira à noite a concentração para a partida de quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Uma vitória ou um empate com gols classificará o Corinthians para as semifinais da competição nacional. À tarde treinaram no Parque São Jorge somente os jogadores que não atuaram na vitória de domingo sobre o Botafogo por 3 a 0, com dois gols de Marcelinho e um de João Carlos. Contra o Atlético, Luxemburgo não poderá contar com Marcelinho, expulso na partida de ida, quando as duas equipes empataram por 0 a 0. Marcelinho, no entanto, garantiu que viaja com a delegação para dar apoio ao grupo. Em seu lugar, deverá ser escalado o veterano Müller. Além do meia, o lateral-esquerdo André Luiz, que está sendo aproveitado no meio-de-campo, é desfalque certo. Ele se contundiu no joelho na primeira partida contra o Botafogo, mas, segundo o médico Joaquim Grava, deverá atuar na final de domingo, contra a equipe de Ribeirão Preto. Outro que não entrará em campo contra o time paranaense será o volante Marcos Sena, também contundido no joelho. Para Luxemburgo, a possibilidade de não contar com o volante prejudicaria muito a armação do time na final. As duas outras opções para o setor, Otacílio e Pereira, receberam o segundo cartão amarelo e ficarão de fora, assim como o atacante Paulo Nunes.