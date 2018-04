Corinthians terá estreias de craques e mais 3 mudanças

O técnico Mano Menezes fará mudanças no Corinthians para o jogo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo da Rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 e cobertura do estadao.com.br.

Veja também:

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Ronaldo garante que estará melhor neste ano

São cinco alterações em relação ao time que empatou com o Monte Azul, no último domingo, em Ribeirão Preto, na estreia da competição estadual.

Saem Escudero, Marcelo Mattos, Jucilei, Morais e Souza e entram, respectivamente, Roberto Carlos, Ralf, Elias, Jorge Henrique e Ronaldo. É o início do revezamento previsto pela comissão técnica para que o time sempre esteja no auge nos jogos que importam, ou seja, da Copa Libertadores. A estreia na competição continental será no dia 24 de fevereiro.

O esquema, segundo Mano, não é o 4-3-3 do ano passado, com Jorge Henrique e agora Iarley abertos nas pontas. O treinador vai insistir com o 4-4-2 usado no primeiro tempo em Ribeirão Preto. O primeiro atuará como meia. "Para a partida contra o Oeste, domingo, o Iarley deve sair, o Tcheco também. Vou dar chance para o Matías (Defederico). Temos que poupar os jogadores", disse o comandante corintiano.

No trabalho tático realizado nesta terça, Ronaldo parecia estar se divertindo bastante. Quando Mano pediu para serem treinadas as cobranças de escanteio, com Tcheco batendo, o Fenômeno estava no meio da área rindo e jogando água sobre a cabeça.