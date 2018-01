Corinthians terá força total no Rio O Corinthians deverá contar com Dida, Luizão e Kléber contra o América, sábado, no Rio. Após o amistoso da seleção contra a Arábia Saudita, quarta-feira, em Riad, eles se integram amanhã ao Alvinegro no Rio. A equipe paulista viajou hoje de Teresina para o Rio sem o volante reserva Pingo, que ficou internado em hospital na capital do Piauí. O jogador teve uma alteração de sódio e potássio, que provocou mal súbito no atleta no treino pela manhã em Teresina. O médico do Corinthians Paulo Faria disse que o problema pode ter ocorrido por causa do calor. Pingo está sob observação, mas o médico garantiu que não se trata de problema grave. O clube obteve hoje duas vitórias na Justiça. A primeira, uma liminar concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho cassando parcialmente a decisão obtida pelo jogador Luís Mário na Justiça do Trabalho, que lhe dava liberdade para deixar o Corinthians sem pagar nada. Agora, caso pretenda se transferir de clube, o jogador terá de pagar R$ 8 milhões de caução. No outro caso, a 7.ª Vara Cível de Campinas julgou improcedente o pedido da Ponte Preta que condenava o Corinthians a pagar US$ 1,5 milhão como diferença da transferência do atleta Fábio Luciano. Quanto à não inscrição do meia Renato para o jogo contra o River, na quarta-feira, em Teresina, pela Copa do Brasil, o Corinthians admitiu que houve falha da administração do clube. A ficha do atleta não havia sido encaminhada para a CBF, o que só foi feito hoje.