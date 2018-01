Corinthians terá Jô e Abuda no ataque Ainda sem Carlos Tevez, o Corinthians torce para que a dupla de garotos do ataque, Jô e Abuda, supere a defesa do Fortaleza, time que tem apenas 9 pontos, mas que só tomou oito gols em nove rodadas do Campeonato Brasileiro. A partida de domingo, no Ceará, servirá para o técnico Márcio Bittencourt fazer os últimos testes antes do clássico paulista diante do Palmeiras, no fim da próxima semana. ?Mas o objetivo, no momento, é vencer o Fortaleza, cada coisa a seu tempo?, disse o treinador. O meia Carlos Alberto, expulso contra o Fluminense, e o volante Marcelo Mattos, que ainda sente contusão, desfalcam o time do Corinthians. E Tevez se apresenta apenas na segunda-feira, no Parque São Jorge - ganhou folga após disputar a Copa das Confederações pela seleção argentina. Já o volante argentino Javier Mascherano, contratado junto ao River, deve chegar ao Corinthians na próxima semana.