Corinthians terá mais mudanças e aposta em velocidade Vencer o Noroeste, um time certinho na opinião do técnico Emerson Leão, não será fácil para o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Sobretudo porque mais uma vez o Corinthians terá mudanças. Betão não joga por suspensão. Marcus Vinícius entra em seu lugar. Roger e Arce, machucados, foram liberados e dificilmente enfrentam o Barueri na próxima semana. Arce deverá até ser dispensado dos amistosos da seleção boliviana. Para suas vagas, Leão vai escalar a dupla de meninos que vem dando o que falar no Parque: Wilson e Willian. ?Com eles, o time fica mais veloz?, disse o treinador. ?A necessidade me obriga a adiantar essa formação.? E na esquerda, mais uma vez, ele dará oportunidade a Wellington. O lateral só não enfrentou o Treze porque estava suspenso. Carlão quebrou o galho, mas agora volta para o banco. Na cabeça de Leão, o Corinthians, com 20 pontos, precisaria somar pelo menos mais 15 para sonhar em beliscar a terceira ou quarta vaga da etapa de mata-mata. Isso significa dizer que nas seis próximas partidas o time se vê obrigado a ganhar cinco - um aproveitamento seguido que ainda não ocorreu nesta temporada na Fazendinha. ?Os matemáticos dizem que com 35 pontos um time se classifica. Portanto, se assim for mesmo, só dependemos de nossas forças. Temos de ganhar quase todas as partidas de agora em diante e é com esse espírito que os jogadores entrarão em campo?, comentou o treinador, de muito bom humor, após o treino de sexta-feira.