Corinthians terá mistão contra Criciúma O jogo contra o Criciúma, no sábado, é importante para o Corinthians. Afinal, o time está na modesta 10ª posição do Campeonato Brasileiro e precisa vencer para não se distanciar dos líderes. Mesmo assim, a partida será colocada em segundo plano pela comissão técnica, que vai escalar time misto - não apenas por precaução, mas também por problemas de contusão e suspensão. A prioridade, ninguém esconde no Parque São Jorge, é o confronto do dia 14, contra o River Plate, pela Copa Libertadores da América. O time precisa ganhar por dois gols de diferença para conseguir a vaga nas quartas-de-final. Se a vantagem for por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis. A torcida não está nem aí para a partida pelo Brasileiro. E os corintianos sentiram isso nesta segunda-feira, na chegada a São Paulo. Quando o meia Jorge Wagner deixava o Aeroporto de Cumbica, um torcedor se aproximou e lhe fez um pedido. "Jorge, vamos ganhar a Libertadores." Ninguém mencionou o jogo com o Criciúma nem a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, domingo, no Ceará. O técnico Geninho afirmou que o volante Cocito, recém-contratado para o lugar de Vampeta, está praticamente fora da partida de sábado. Ele sofreu torção no tornozelo esquerdo e, mesmo que esteja recuperado até a ocasião do duelo, não será escalado. "Sinto dificuldades para andar", admitiu o atleta. Outro volante, Fabinho, também está no Departamento Médico. Ele se machucou na perna direita, no primeiro confronto com o River, e também não enfrentará o Criciúma. É melhor, no pensamento da comissão técnica, poupá-lo e garantir sua presença no jogo de volta com os argentinos. O mesmo procedimento deverá ser utilizado no caso do atacante Gil, que sofreu leve contratura na coxa direita. Ele será preservado para a Libertadores. Jorge Wagner, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão. A vitória sobre o Fortaleza aliviou o ambiente do Corinthians, que não vinha com boa seqüência de resultados. Havia perdido para o Internacional-RS, empatado em casa com o Flamengo e sido derrota pelo River. "A vitória foi importante, porque, caso contrário, as pessoas iriam ligar a derrota na Argentina com um eventual resultado ruim em Fortaleza", declarou Geninho. Para o treinador, porém, mais uma vitória será necessária para que a equipe embale no Campeonato Brasileiro. Por isso passar pelo Criciúma será de vital importância. "Acho difícil dizer o que vou fazer nos próximo jogo, mas é fundamental que a gente continue obtendo bons resultados", afirmou ele, fazendo mistério sobre a escalação. Melhor da América - A Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou, nesta segunda-feira, ranking mensal no qual o Corinthians aparece, ao lado do Grêmio, como melhor time da América, com 182 pontos. Os dois dividem a 23ª colocação entre todos os clubes do mundo.