Corinthians terá mistão na Mercosul Com a classificação para as quartas-de-final da Copa Mercosul garantida, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h50, no Pacaembu, com um time misto. Além de não poder contar com Dida, César Sampaio e Renato, que não estão inscritos nesta fase da competição, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai poupar a maioria dos titulares para a partida de domingo, contra o Grêmio, pelo Brasileiro. O jogo desta quarta será um teste para o zagueiro Scheidt. Ele não atua desde o empate por 4 a 4 com o América-MG, dia 2 de setembro, pelo Brasileiro, por causa de uma artroscopia no joelho esquerdo. Se provar que está recuperado, pode reassumir a posição no time contra o Grêmio. Ricardinho será um dos poucos titulares escalados. Antes do jogo contra o Flamengo, domingo, no Morumbi, o meia havia ficado três partidas sem atuar, por causa de uma contusão. Luxemburgo entende que Ricardinho precisa ganhar ritmo. Isso não acontece com Kléber. Ele é o único lateral-esquerdo do elenco e será poupado esta noite. O zagueiro Batata deverá ser improvisado na posição. "Mas sem apoiar o ataque", disse o técnico. Apesar dos desfalques, Luxemburgo afirmou que o Corinthians vai fazer de tudo para tentar ganhar do Cruzeiro. "Ninguém vai entrar em campo acomodado", garantiu.