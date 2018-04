Corinthians terá mudanças para buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Após a inesperada derrota para o lanterna América-MG, no domingo, o líder Corinthians irá buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-PR, no próximo domingo, no Pacaembu. Para isso, a equipe contará com algumas mudanças em relação à escalação do jogo em Uberlândia.

Depois de sofrer dois gols do lanterna da competição, a defesa corintiana terá a volta de seus dois zagueiros titulares. Paulo André e Leandro Castán cumpriram suspensão diante do América-MG e ficarão à disposição do técnico Tite para o retorno, nos lugares de Chicão e Wallace.

No setor ofensivo, a equipe ainda pode ter mais dois reforços. Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante Jorge Henrique deve estar à disposição no domingo. Assim como Adriano, que ainda busca a melhor forma física e acabou cortado por Tite das últimas quatro partidas.

Mas o Corinthians terá pelo menos um desfalque. O lateral-direito e capitão Alessandro recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora - seu substituto é Welder. Já o meia Alex, que deixou a partida de domingo com dores musculares, ainda será avaliado pelos médicos e também pode ser ausência.

Além destas mudanças, o técnico Tite ainda pode fazer alterações por questões técnicas. O atacante Emerson, destaque corintiano nas últimas partidas, pode ser aproveitado como titular. Assim, o também atacante Willian, que caiu de produção recentemente, seria o candidato para sair do time.