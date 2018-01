Corinthians terá nova zaga no Chile e Roger vira reserva O treinador do Corinthians, Ademar Braga, resolveu fazer mais uma alteração na equipe que fará o decisivo jogo contra a Universidad Católica, nesta quinta-feira, em Santiago, pela Copa Libertadores da América. Desta vez, será uma mudança forçada. Com fortes dores musculares na coxa esquerda, o zagueiro Marcus Vinícius nem participou do coletivo entre titulares e juniores, na manhã desta segunda, no Parque São Jorge. O volante Wendel será improvisado para jogar ao lado de Betão no Chile. No jogo-treino do último sábado contra o Força (time da Quarta Divisão paulista), Braga havia promovido a entrada do meia Carlos Alberto no lugar de Roger. Nesta segunda, a formação do meio-de-campo foi mantida em boa parte do treinamento, mas só teve uma melhora com a entrada de Roger no lugar de Ricardinho nos últimos 20 minutos, quando saíram os dois gols dos titulares no coletivo. Apesar disso, Roger deverá começar a partida contra a Católica no banco de reservas. O time que começará jogando será Marcelo; Coelho, Betão, Wendel e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Mascherano, Carlos Alberto e Ricardinho; Nilmar e Tevez. Na Libertadores, o Corinthians está na segunda colocação do Grupo 4, com sete pontos. A equipe chilena é a líder, com 10.