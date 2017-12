Corinthians terá novidades em Minas O técnico do Corinthians, Wanderley Luxemburgo, repete a formação defensiva que tem caracterizado a equipe nos últimos jogos diante do Cruzeiro, amanhã (22) à noite, em Ipatinga, pela Copa Mercosul. O time, que hoje à tarde realizou treino tático e corrigiu problemas de posicionamento e marcação no CT do América-MG, terá três zagueiros e cinco homens de meio de campo, sendo dois alas, dois volantes e um armador. Segundo Luxemburgo, a justificativa para a formação recuada e a intenção de dar mais ênfase aos contragolpes que às jogadas mais trabalhadas de ataque é a esperada pressão que deve ser feita pelo Cruzeiro. "O adversário vem de resultados negativos e em busca da reabilitação", disse o treinador corinthiano. "Por isso, espero um sufoco no Ipatingão", completou. Também a equipe paulista, que já sofre pressões da torcida após a derrota para o Sport, no domingo, e o empate com o Juventude, no meio da última semana, pelo Brasileiro, precisa recuperar-se, mas Luxemburgo garante que não encara isto como questão de vida ou morte. "Eu tenho dito que não penso apenas sobre 90 minutos, mas sim sobre uma seqüência de trabalho", disse. "Temos um grupo jovem e de qualidade e estamos caminhando na direção certa", acrescentou, lembrando que o alvinegro é líder de chave na Mercosul, com seis pontos em dois jogos, e pretende continuar na ponta depois do jogo com o Cruzeiro. Mudanças - O treinador terá novidades em relação ao grupo que foi batido em Recife. Na zaga, Batata, recuperado de uma contusão que o afastou dos dois últimos compromissos da equipe, retorna e compõe o setor com Sheidt. O terceiro zagueiro só será conhecido nos vestiários: Marquinhos e Marcelo Magalhães dispuam a posição. No gol, é provável que Rubinho, que falhou em um dos gols do Sport, dê lugar a Dony, mas o técnico também guardou a definição para minutos antes do jogo. Certa mesmo é a entrada de Edson na lateral-esquerda, substituindo Cléber, que cumpre suspensão na mercosul. Paulo Nunes sequer acompanhou a equipe a Belo Horizonte, já que recupera-se se contusão no joelho direito, e Éwerthon será mantido no ataque, ao lado de Gil. De acordo com a assessoria do Corinthians, independente do resultado contra o Cruzeiro, a delegação volta a São Paulo na quinta-feira, onde faz a preparação para pegar o Bahia, domingo, em Salvador. Desta forma, os dirigentes querem provar que não há nenhum problema entre o grupo e os torcedores, embora o time tenha seguido direto de Recife para Minas, esta semana, evitando passar pela capital paulista.